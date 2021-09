Mourinho: "Estou satisfeito com o resultado, mas não gostei da nossa qualidade"

Ontem às 23:53 Facebook

O treinador português da AS Roma gostou mais do resultado doque da exibiçãod a equipa na goleada, esta quinta-feira, ao CSKA Sofia, por 5-1, na abertura da fase de grupos da Liga Conferência Europa.

"Estamos a construir uma equipa. Se somos uma equipa quando ganhamos, temos de ser uma equipa no dia em que perdermos. Mas não gostei do jogo. Obviamente que estou satisfeito com o resultado, mas não gostei da nossa qualidade. Não jogámos como treinámos nos últimos dias, tivemos pouca intensidade no meio-campo e perdemos muitos duelos. Não posso dizer que jogámos mal, mas não merecemos ganhar por 5-1. Ganhámos, somos mais equipa, temos mais qualidade, mas não gostei", afirmou José Mourinho em declarações à Gazzetta dello Sport.

O técnico aproveitou para anunciar a renovação de contrato de Lorenzo Pellegrini, autor de dois dos golos da equipa romana. "Pellegri é um jogador de qualidade com um enorme potencial. Não quero dizer muito mais. Ele disse-me ontem [quarta-feira] que está a pensar renovar nos próximos dias. Ele vai fortalecer a relação que está a criar com os adeptos. É um jogador de qualidade, é o capitão e vai renovar. Isto cria empatia com os adeptos", avançou.



A senda de seis vitórias seguidas em outros tantos jogos também foi abordada pelo treinador da Roma. "No outro dia brincava com os meus adjuntos. Somos o tipo de equipa que vai à Praça São Pedro todos os dias para evitar lesões. A época é uma maratona e temos de controlar estas emoções. Seis vitórias não são 60. Se chegar a sétima, não vão passar a ser 70. Temos de fazer as coisas com qualidade", salientou

E completou: "Estou feliz com o que estamos a construir: temos alma e taticamente vamos melhorar. A relação que temos com os adeptos é bastante positiva. Os maus momentos irão chegar. Um dia vamos perder e nesse momento teremos de ser uma equipa. Precisamos de 12 pontos para garantir a qualificação, já temos três".