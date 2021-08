Mourinho estreia-se pela Roma com triunfo sobre o Trabzonspor

JN Ontem às 22:32 Facebook

A Roma, treinada por José Mourinho, ganhou esta quinta-feira ao Trabzonspor 2-1, naquele que foi o primeiro jogo oficial do português no comando dos italianos, referente à primeira mão do play-off da Liga Conferência Europa.

Em Trabzon, na Turquia, os golos surgiram apenas no segundo tempo, com o médio Lorenzo Pellegrini, servido por Mkhitaryan, a inaugurar o marcador, à passagem do minuto 55, instantes antes de o dinamarquês Andreas Cornelius (55) repor a igualdade.

O tento que selou o triunfo que deixa os romanos em vantagem para o duelo da segunda mão, agendado para a próxima semana, na capital italiana, surgiu já na reta final do jogo, aos 81, quando o uzbeque Eldor Shomurodov bateu o guardião da casa, que contou com o central português Edgar Ié no eixo defensivo.

Eis os resultados da 1.ª mão do play-off da Liga Conferência Europa:

Shakhter-M. Tel-Aviv, 1-2

Rakow-Gent, 1-0

KuPS-Union Berlin, 0-4

Qarabag-Aberdeen, 1-0

Flora-Shamrock Rovers, 4-2

H. Beer-Sheva-Anorthosis, 0-0

LASK-St Johnstone, 1-1

Plzen-CSKA-Sofia, 2-0

Riga-Lincoln Red Imps, 1-1

Neftçi-M. Haifa, 3-3

Zalgiris-Bodo/Glimt, 2-2

Trabzonspor-Roma, 1-2

Basel-Hammarby, 3-1

Fola-Kairat, 1-4

Jablonec-Zilina, 5-1

Sivasspor-Copenhagen, 1-2

Feyenoord-Elfsborg, 5-0

PAOK-Rijeka, 1-1

Anderlecht-Vitesse, 3-3

Rennes-Rosenborg, 2-0

Paços Ferreira-Tottenham, 1-0

Santa Clara-Partizan, 2-1