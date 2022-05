Mourinho feliz em Roma, magoado com o Tottenham e confiante no Chelsea

Treinador português abordou vários aspetos dos últimos anos de carreira em entrevista à Sky Sports, onde mostrou estar motivado com o projeto na Roma, magoado com o despedimento do Tottenham e ainda confiante no sucesso futuro do Chelsea, apesar do período de instabilidade que o clube londrino vive.

A Roma atingiu na semana passada a final da Liga Conferência e José Mourinho estava visivelmente emocionado no final da partida. O técnico explicou que conseguiu absorver todos os sentimentos vividos naqueles momentos. "Foi incrível porque foi uma reflexão do que estamos a construir aqui, é um projeto diferente dos que tive no passado. No final, ver como estava o estádio, a felicidade dos adeptos e dos jogadores... todos os que trabalham no clube jogaram, de certa forma, aquele jogo. As pessoas podem dizer que não é a Liga dos Campeões, mas é a nossa Liga dos Campeões", explicou.

O treinador da Roma afirmou que na próxima época o plano passa por se apurar para a Liga dos Campeões, mas reconhece que a tarefa não é fácil, dado as contratações dos rivais. "Vamos tentar a Champions, claro, mas quando vês os investimentos das outras equipas como Inter, AC Milan e Juventus, percebes que três dos quatro lugares de apuramento já devem estar fechados. Porém, acredito que vamos conseguir", começou por dizer o português. "Na segunda metade desta época, no mercado de inverno, fizemos pequenas mudanças que melhoraram a equipa, mas não tenho a sorte de alguns treinadores, que podem comprar quem quiserem", disse, ainda sobre o mercado de transferências.

José Mourinho abordou ainda o despedimento do Tottenham, o último projeto antes da Roma, em que abandonou o clube antes de uma final. "Não tenho remorsos, vejo as coisas como elas são mas sim, magoou um pouco. Existem boas pessoas no Tottenham e desejo-lhes o melhor, mesmo para o Sr. Levy [presidente]. Mas para alguém com a minha carreira e o meu historial, penso que tinha sido algo estranho, apesar de ter aberto a porta para que eu fosse para a Roma, onde estou muito feliz", explicou.

O treinador português falou também da situação atual do Chelsea, caracterizando-a como "difícil". Os londrinos foram recentemente vendidos, após as sanções aplicadas a Roman Abramovich, antigo dono, pela comunidade internacional, na sequência da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

"É um momento difícil e até o consegues sentir ao nível do futebol, porque perderam aquele nível de excelência e estabilidade. Se me perguntares se tenho alguém que gostaria que assumisse as rédeas do meu Chelsea, eu dir-te-ia que sim, mas não diria quem. O clube atingiu um nível tão alto que não interessa quem está lá, o Chelsea será sempre o Chelsea e a minha casa continuará a estar a 200 metros do estádio. Eu quero continuar a ouvir o som da felicidade e do sucesso e estou convicto de que assim será" finalizou.