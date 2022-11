Mourinho feliz por "desbravar caminho" ao lado dos amigos "Jorginho e Paulinho"

JN/Agências Hoje às 17:54 Facebook

O atual treinador da Roma foi distinguido na conferência Thinking Football com o prémio carreira de melhor treinador.

José Mourinho salientou, este sábado, o papel que teve para colocar o futebol português noutros níveis, depois de ter sido distinguido com o prémio carreira de melhor treinador na conferência Thinking Football, evento organizado pela Liga de Clubes e a decorrer no Porto.

"Quero agradecer à Liga na pessoa do presidente Pedro Proença, que acho que a primeira vez que me viu expulsou-me. Acho. E na última vez que me viu, foi num Chelsea-Paris Saint-Germain, que nós passamos, penso que às meias-finais da Champions. O tempo passa, a consideração aumenta e sabe que pode contar comigo no seu trabalho de elevar a Liga Portugal", começou por agradecer o treinador português, em jeito de brincadeira.

Atualmente ao serviço da Roma, Mourinho, duas vezes campeão europeu, abordou ainda o papel que tem para o prestígio do futebol português com as suas conquistas. "Se eu pude ajudar a desbravar caminho para que hoje se possa chegar a campeonatos dos mais importantes da Europa, se possa chegar tendo conseguido nada ou tão pouco, eu fico contente. Agora também sou honesto, eu não fiz a pensar em ninguém, fiz a pensar em mim próprio", referiu "Mou", que fez questão de chamar o palco os amigos Paulo Futre e Jorge Mendes, ambos galardoados, respetivamente, com o prémio carreira de melhor jogador e melhor empresário.

"Eu conheci o Paulinho quando ela era o grande Futre e eu era um jovem treinador, assistente, disposto a trabalhar 24 horas por dia para conseguir chegar onde pensava que podia chegar. Naquele dia em que o conheci percebi que paralelamente ao jogador que ele era havia um coração ainda maior do que o jogador. A partir daí Paulinho, Zezinho e assim vamos morrer os dois", frisou.

Sobre Jorge Mendes, Mourinho disse que "é um companheiro de viagem", pelo que não precisa "dizer o agente que ele é". "No futebol há muita subjetividade, mas também há coisas objetivas e as coisas objetivas são o que tem feito pelo futebol português, pelos clubes portugueses, pelos jogadores portugueses e pela conta bancária dele", afirmou.