Mourinho garante três portugueses para a equipa técnica dos spurs

Silvino Louro, pela primeira vez, não acompanha o "Special One" nesta nova aventura no Tottenham. O treinador de guarda-redes da equipa técnica de José Mourinho vem do Lille e dá pelo nome de Nuno Santos.

Igualmente português e oriundo daquele clube francês, João Sacramento será o braço direito de José Mourinho nos spurs, na qualidade de treinador adjunto.

A mudança de Nuno Santos e João Sacramento foi anunciada pelo Lille nas redes sociais.

Depois, pela mesma via, o Tottenham anunciou a restante equipa técnica, onde surge mais um português, na qualidade de observador. Falamos de Ricardo Formosinho, que já havia trabalhado com Mourinho no Manchester United.

O recuperador físico venezuelano, Carlos Lalín, e o técnico de audiovisuais italiano, Giovanni Cerra, completam a estrutura técnica liderada por José Mourinho.

Mourinho, recorde-se, assinou por três épocas e meia com o Tottenham, até 30 de junho de 2023, e deverá ganhar 17,5 milhões de euros por temporada.