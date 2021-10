Mourinho goleado na Noruega

JN Hoje às 20:11 Facebook

O Roma, treinado por José Mourinho, saiu goleado do embate com o Bodo/Glimt (6-1), a contar para o Grupo C da Liga Conferência da Europa. Rui Patrício cumpriu os 90 minutos.

O jogo cedo começou a correr mal para o conjunto italiano e aos 8 minutos já Botheim colocou os noruegueses em vantagem, sendo que 12 minutos depois foi a vez de Berg festejar. O ex- Barcelona Carles Pérez ainda reduziu na primeira parte, mas nada pôde fazer para evitar o descalabro da segunda metade.

José Mourinho não estava a gostar da exibição da equipa e promoveu as entradas de Cristante, Somurodov e Mkhitaryan, mas de nada serviu uma vez que pouco depois Botheim bisou na partida. Solbakken e Pellegrino também fizeram o gosto ao pé antes do norueguês Botheim completar o hat-trick que selou as contas da partida.

No final o técnico luso puxou a responsabilidade do desaire para si, mas não deixou os jogadores isentos. "A culpa é minha, fui eu que lancei em campo os jogadores com menos minutos esta época. Decidi fazê-lo para dar descanso aos outros e perdemos para uma equipa que tem mais qualidade do que nós. A explicação é muito simples: o Bodo tem mais qualidade do que os jogadores que foram titulares pela Roma hoje", disse.

Assim, o Bodo/Glimt ultrapassou o Roma na liderança do Grupo, totalizando sete pontos.