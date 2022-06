Mourinho impaciente com a falta de reforços na Roma

JN Hoje às 13:13 Facebook

O treinador José Mourinho quer mais contratações para a Roma.

O jornal italiano "La Repubblica" avança esta quarta-feira que José Mourinho está a revelar alguma "impaciência" com a falta de ação da AS Roma no mercado de transferências, numa altura em que o defeso já dura há mais de um mês.

Desde que a temporada passada terminou, a Roma oficializou apenas a chegada a custo zero do médio Nemanja Matic, que terminou contrato com o Manchester United. Um dos grandes alvos do treinador, o internacional português Gonçalo Guedes, do Valência, ainda não está assegurado pelos "giallorossi", cuja capacidade financeira está longe do nível dos principais tubarões europeus.

O diário transalpino acrescenta que Mourinho já expressou a sua preocupação no que toca a reforços junto de Tiago Pinto, diretor geral do clube romano, pois pretende construir uma equipa que seja capaz de discutir títulos com maior prestígio do que a Conference League, conquistada em 2021/22 pela Roma.

Mourinho terá o objetivo de receber um central, dois médios, um extremo e ainda um avançado, caso Nicolò Zaniolo, que tem sido apontado à Juventus, saia da capital italiana neste verão.