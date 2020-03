Mourinho já se precavê e cumprimenta repórter com cotovelo

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho brincou com um repórter cumprimentando-o com o cotovelo, depois da proibição da Premier League em cumprimentos com aperto de mão devido ao surto de coronavírus.

Devido ao surto de coronavírus um pouco por todo o mundo, a Premier League proibiu os apertos de mão entre jogadores e árbitros por aconselhamento médico.

Antes da conferência de imprensa de antevisão do jogo do Tottenham, José Mourinho brincou com um repórter ao cumprimentá-lo com o cotovelo. No Reino Unido morreu uma pessoa por infeção do Covid-19 e há pelo menos 115 casos positivos no país.

Veja o vídeo: