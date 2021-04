Mourinho lamenta "falta de privacidade" à porta de casa

JN Hoje às 17:33 Facebook

O treinador português José Mourinho foi esta segunda-feira despedido do comando técnico do Tottenham, mas sobre o assunto, ainda não proferiu qualquer declaração. Já sobre o numero de jornalistas e fotógrafos acampados à porta de casa à espera de uma reação, o treinador brincou com a situação.

Num curto vídeo publicado na conta oficial na rede social Instagram, o técnico português surge a filmar os elementos da comunicação social que se "abancaram" em frente à casa que tem em Londres.

"Eles não me dão privacidade, até o meu amigo Gary me está a incomodar. É a minha vida!", disse José Mourinho, num tom de brincadeira.

Já sobre o despedimento, o treinador luso continua em silêncio.