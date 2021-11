Mourinho multado e Roma punida por cânticos racistas

JN Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Conselho de Disciplina da Federação italiana anunciou, esta terça-feira, que vai sancionar José Mourinho no valor de 10 mil euros por incidentes "nas imediações da entrada do balneário do árbitro", após a derrota com o Milan (1-2).

Além da multa ao treinador português, o Conselho de Disciplina italiana decretou o encerramento do topo sul do Estádio Olímpico de Roma, por um jogo, na sequência dos cânticos de teor racista dirigidos a Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié.

Ibrahimovic, que abriu o marcador na vitória rossonera (2-1), foi alvo dos adeptos da Roma, posicionados no topo sul, no início do segundo tempo, com cânticos dirigidos às suas origens ciganas.

Já Kessié, internacional costa-marfinense, e autor do segundo golo, foi igualmente alvo de cânticos racistas.