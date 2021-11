Mourinho na fase a eliminar na Liga Conferência

JN Hoje às 23:17 Facebook

A AS Roma, orientado pelo português José Mourinho, assegurou esta quinta-feira a presença na fase a eliminar da Liga Conferência Europa, após golear o Zorya, por 4-0.

No entanto, a equipa de José Mourinho ainda não sabe se ruma ao "play-off" frente a um dos terceiros classificados da Liga Europa, ou se entra diretamente nos oitavos de final, já que o Bode/Glimt lidera o Grupo C, com mais um ponto que os romanos.

Na mesma situação que romanos e os noruegueses, à espera de definir a posição na tabela, estão os suíços do Basileia, os israelitas do Maccabi Tel-Aviv e os azeris do Qarabag.

Nos jogos desta noite, destaque para a derrota sofrida pelo Tottenham na Eslovénia, frente ao Mura (1-0), o que deixa os ingleses na luta com o Vitesse pela segunda vaga de apuramento no Grupo G, já conquistado pelos franceses do Rennes.

Já no "oitavos" estão também os holandeses do AZ Alkmaar e do Feyenoord, os dinamarqueses do Copenhaga, os belgas do Gent e os austríacos do LASK.

Eis os resultados da quinta jornada da Liga Conferência Europa:

Grupo A:

HJK Helsínquia-Alashkert, 1-0

Maccabi Telavive-Lask, 0-1

Grupo B:

Flora Talin-Partizan, 1-0

Anorthosis-Gent, 1-0

Grupo C:

Roma-Zorya Luhansk, 4-0

Bodo/Glimt-CSKA Sófia, 2-0

Grupo D:

Randers-Cluj, 2-1

Jablonec-AZ Alkmaar, 1-1

Grupo E:

Slavia Praga-Feyenoord, 2-2

Maccabi Haifa-Union Berlim, 0-1

Grupo F:

Lincoln Red Imps-Copenhaga, 0-4

Slovan Bratislava-PAOK, 0-0

Grupo G:

Mura-Tottenham, 2-1

Rennes-Vitesse, 3-3

Grupo H:

Kairat-Basileia, 2-3

Qarabag-Omonoia, 2-2