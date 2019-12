Mourinho não deixa Son ficar com a bola do jogo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

Son marcou um dos golos - e que golo - da vitória do Tottenham frente ao Burnley e pensou em levar a bola para casa. Contudo, José Mourinho não deixou.

No final do jogo, o técnico português fez questão de dar os parabéns ao sul-coreano mas achou por bem entregar a bola a a Troy Perrott, jovem de 17 anos que se estreou na equipa principal dos "spurs".

Veja o momento:

No quinto jogo sob o comando do técnico luso - o quarto para a "Premier League" - os "spurs" responderam bem ao desaire em Old Trafford (2-1) a meio da semana e deram início ao expressivo triunfo através de uma "bomba" do "capitão" Harry Kane, logo aos quatro minutos.

O brasileiro Lucas Moura, aos nove minutos, e o sul-coreano Son, aos 32 (depois de apssar por oito jogadores), dilataram os números no primeiro tempo, antes de Harry Kane "bisar", aos 54, e o francês Moussa Sissoko fechar a goleada, aos 74.

Veja o golo do sul-coreano