Mourinho não quer desculpas pela mudança de piso

A Roma, de José Mourinho, vai ao terreno do HJK (Finlândia) e o português sabe da influência do relvado sintético no futebol da equipa. O encontro é referente ao Grupo C da Liga Europa.

Apesar do desejo vincado de ganhar, Mourinho sabe que o piso pode trazer dificuldades. "Não vale a pena chorar porque não adianta. Temos de vencer, seja na relva natural ou num sintético. Mas jogar num campo artificial é outro desporto, não é futebol. As questões mudam a nível técnico. Jogámos duas vezes nessas condições e sofremos duas derrotas, uma delas histórica [1-6 contra o Bodo/Glimt]", disse o técnico.

Não obstante, o treinador português quer garantir o apuramento para a próxima fase da Liga Europa. "Não estamos aqui de férias, é um jogo crucial para nós, queremos vencer para seguir em frente e não cair para a Liga Conferência, na qual somos os detentores do troféu", concluiu.

Atualmente a Roma está na terceira posição do grupo, a três pontos dos segundo classificado Ludogorets e seis do primeiro, Bétis.

O jogo está agendado para as 20 horas e os romanos não podem contar com os lesionados Dybala, Wijnaldum, Celik e Darboe.