Mourinho no top ten dos treinadores mais bem pagos

José Mourinho é o nono treinador de futebol mais bem pago no Mundo, segundo o L Equipe, numa lista liderada por Diego Simeone. O português aufere 9,2 milhões de euros por época na Roma, já o argentino encaixa 34 milhões no Atlético Madrid. Praticamente um terço.

No emblema italiano desde junho de 2021, após ter sido despedido do Tottenham, o português, de 60 anos, conquistou a Liga Conferência, sendo o primeiro a ganhar as três competições na UEFA.

Já Simeone, que venceu duas Supertaças Europeias e duas Ligas Europa, foi recompensado financeiramente pelo bom trabalho nos colchoneros e é o mais bem pago no Mundo.

No segundo lugar, surge Pep Guardiola (22,4 milhões por época no Manchester City), seguido por Jurgen Klopp (17,8/Liverpool), Graham Potter (13,5/Chelsea) e Massimiliano Allegri (12,8/Juventus).

A seguir, Thomas Tuchel (12/Bayern), Carlo Ancelloti (11/Real Madrid), Simone Inzaghi (10/Chelsea), Mourinho e Xabi Alonso (5/Bayer Lverkusen) fecham o top ten.