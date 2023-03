Mourinho perde dérbi de Roma e falha entrada no top-4 da Serie A

JN Hoje às 20:32 Facebook

A Roma perdeu com a Lazio (1-0) e mantém o quinto lugar no campeonato italiano.

A Roma foi derrotada, este domingo, no grande dérbi da capital italiana, frente à Lazio (1-0).

A equipa de José Mourinho, que teve Rui Patrício na baliza, ficou reduzida a dez jogadores à passagem da meia-hora, devido à expulsão de Ibañez, e não conseguiu suster a pressão laziale.

O único golo do encontro foi apontado por Zaccagni, aos 64 minutos.

Com este resultado, a Lazio isola-se no segundo lugar, com 52 pontos, mais cinco do que a Roma, quinto classificado.