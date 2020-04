Mourinho perde jogador por causa do serviço militar

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Son está na Coreia Sul para, nos próximos dias, ser integrado nos corpos navais até ao final de maio.

Heung-Min Son é uma estrela na Coreia do Sul, mas nem isso o livra das obrigações para com o país. Sem futebol, e depois de ter cumprido um período de isolamento, o avançado do Tottenham foi chamado para realizar o serviço militar, obrigatório no país.

A confirmação foi feita, esta segunda-feira, pelo clube londrino.

Em 2018, a conquista dos Jogos Asiáticos e o facto de estar em competição, evitaram que Son fosse chamado, mas isso só adiou o inevitável, já que a paragem por causa da pandemia da Covid-19 recuperou a oportunidade perdida na altura.

O jogador de 27 anos partirá para a ilha de Jeju a 20 de abril, onde ficará até aos últimos dias de maio. Só nessa altura voltará a Londres para prosseguir a carreira de futebolista.