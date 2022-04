Mourinho presta homenagem a Maradona

JN Hoje às 21:36 Facebook

O treinador português fez questão, este domingo, de prestar uma homenagem a Diego Maradona em Nápoles.

Na véspera do jogo com o Nápoles, José Mourinho decidiu aproveitar o facto de estar na cidade do clube do sul de Itália para prestar uma homenagem a Diego Maradona, ex-jogador que morreu em 2020.

Acompanhado por Tiago Pinto, o treinador da Roma, grande admirador de "El Pibe", deixou um ramo de flores no memorial ao argentino, arrancando aplausos de dezenas de adeptos que estavam presentes.

Veja o momento: