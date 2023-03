Mourinho quer áudios da sua expulsão e admite ação judicial contra quarto árbitro

JN/Agências Ontem às 23:51 Facebook

O treinador da Roma, o português José Mourinho, pediu, esta terça-feira, que sejam reveladas as gravações das conversas arbitrais do encontro com o Cremonese, da Liga italiana, ponderando ação judicial contra o quarto árbitro.

Mourinho foi expulso no início da segunda parte da derrota romana frente ao Cremonese, por 2-1, após um diálogo com o quarto árbitro, que alertou o árbitro principal, que expulsou o treinador luso.

"Preciso saber se existem gravações de áudio do que ele me disse. Não quero entrar pelo facto de ele ser de Turim e nós jogarmos com a Juventus nesta jornada e queria-me fora do banco", disse.

Em declarações à DAZN, Mourinho questionou se poderá "fazer algo do ponto do vista legal".

"O árbitro expulsa-me porque o quarto árbitro lhe disse para o fazer. Lamentavelmente o quarto não teve a honestidade de dizer ao colega o que me disse, o modo como me disse e o modo como me tratou, o que obviamente gerou a minha reação", referiu.

Mourinho admitiu ser "emocional", mas garantiu que não está "louco", e que para ter tido aquela reação "é porque aconteceu algo".

"É a primeira vez na minha carreira que um quarto árbitro falou comigo de uma forma injustificável. Fui ao vestuário dos árbitros no fim do jogo. [...] Piccinini [árbitro principal] viu-me a entrar e disse ao quarto árbitro: 'quero que sejas honesto e digas o que se passou", referiu.