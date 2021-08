Mourinho recebe novo avançado

Hoje às 21:03 Facebook

A formação orientada pelo português José Mourinho anunciou esta terça-feira a contratação do avançado uzbeque Eldor Shomurodov ao Génova, um negócio que lhe custou 17,5 milhões de euros, num dia de transferência mais agitado.

Roma: O acordo entre os dois clubes para a transferência de Eldor Shomurodov, de 26 anos, que assinou até 2026, com um valor fixo de 17,5 milhões de euros, está também sujeito a variáveis, uma vez que o clube genovês reservou uma percentagem numa futura transferência. "A Roma representa um grande passo em frente na minha carreira. Farei o meu melhor para mostrar que mereço esta camisola e para me afirmar num dos clubes mais importantes do mundo", referiu Eldor Shomurodov, que na época passada disputou 32 partidas pelo Génova, tendo marcador oito golos, enquanto pelo Uzbequistão disputou 49 jogos e marcou um total de 22 tentos.

Génova: O guarda-redes internacional italiano Salvatore Sirigu assinou contrato, depois de há duas semanas se ter desvinculado do Torino. Após quatro anos ao serviço da formação de Turim, Sirigu muda-se agora para o 11.º classificado da última edição da Serie A, que não revelou a duração do vínculo rubricado com o experiente guardião, de 34 anos. Sirigu fez a formação no Veneza, passando posteriormente por Palermo, Cremonese, Ancona, Paris Saint-Germain, Sevilha e Osasuna, antes de rumar ao Torino, em 2017. O guarda-redes fez parte da seleção italiana que conquistou o Euro2020 no mês passado, tendo ainda participado nos europeus de 2012 e 2016, e no Mundial2014.

Liverpool: O médio internacional brasileiro Fabinho assinou um contrato de "longa duração" com os "reds", ao fim de três anos no clube que se sagrou campeão de Inglaterra na temporada 2019/20. "Estou muito feliz por ter assinado um novo contrato com o clube. Desde o início da conversa, tive muita certeza, porque era o que eu queria - ficar neste clube, continuar a jogar pelo Liverpool. Agora, isso é oficial e estou muito feliz", começou por dizer o colega de equipa do internacional português Diogo Jota, ao site oficial do Liverpool. O antigo jogador do Mónaco (França), clube que deixou em 2018 para representar os ingleses, confessa que "tem sido muito feliz em Anfield Road nas últimas três temporadas", pelo que considera ser "o melhor lugar para continuar a crescer e conquistar coisas boas".

Bordéus: O lateral-esquerdo ganês Gideon Mensah, de 23 anos, que na temporada passada jogou pelo V. Guimarães, foi emprestado ao clube francês pelos austríacos do Salzburgo, numa cedência com opção de compra no final da época 2021/2022.

Olimpija Ljubljana: A Roma vendeu o avançado Lamine Tall ao clube esloveno, adversário do Santa Clara na Liga Conferência Europa. Após duas épocas ao serviço do clube da capital italiana, o avançado senegalês de 19 anos não entrava nas contas de José Mourinho e muda-se para a Eslovénia, reforçando o terceiro classificado do campeonato da época passada. Tall assinou contrato até 2024.

Anderlecht: O Bayern Munique cedeu ao emblema belga o holandês Joshua Zirkzee, 20 anos, num empréstimo sem opção de compra. O jogador tinha estado emprestado ao Parma no mercado de inverno da temporada passada.

Celtic: O guarda-redes inglês Joe Hart, de 34 anos, deixou o Tottenham e assinou pelos escoceses, um contrato válido por três épocas. O guardião de 34 anos, internacional 75 vezes por Inglaterra, fez apenas dez jogos na temporada passada. Para além do guardião, o Celtic anunciou também o médio irlandês James McCarthy como reforço para as próximas cinco épocas. O jogador estava livre depois de ter terminado o contrato com o Crystal Palace.

Arouca: O médio brasileiro Antony chega por empréstimo de dois anos com opção de compra, do Joinville. "É uma liga muito competitiva, com grandes clubes, por onde já passaram grandes jogadores, como Hulk, Deco ou David Luiz. Eram jogadores que chegaram também jovens e que cresceram por cá. A minha trajetória aqui na Europa vai começar e vou agarrar a oportunidade. Quando surgiu o Arouca, soube que era uma grande oportunidade para mim", afirmou o jovem de 19 anos, em declarações às redes sociais do Arouca. O médio, que também alinha a extremo, dividiu a formação entre o Joinville, Renovicente e Coritiba, mas, nas últimas três épocas, representou o Corinthians por empréstimo do Joinville. Antony Alves Santos torna-se assim no quarto reforço para o treinador Armando Evangelista, depois das contratações de Eugeni, Leandro Silva e Or Dasa.

Chaves: O médio Ricardo Guima, de 25 anos, que na temporada passada representou a Académica, é reforço dos flavienses. Os transmontanos divulgaram a contratação no Facebook, acrescentando que Guima já está a trabalhar integrado no plantel. O centrocampista, com formação no Benfica, Tabueira e UD Oliveirense, esteve na temporada passada emprestado pelos polacos do LKS Lodz à Académica, nos quais fez 32 jogos e apontou dois golos no segundo escalão. Conta ainda com passagens pelo Sporting B e UD Oliveirense enquanto sénior.

Mafra: O defesa brasileiro Mateus Barbosa, de 22 anos, deixou o clube da Liga Portugal 2, depois de na época passado ter estado emprestado ao Loures.

Académica: O avançado brasileiro João Carlos, de 26 anos, foi emprestado pelo Estoril aos estudantes por uma temporada. O jogador tinha renovado recentemente o vínculo com os canarinhos.