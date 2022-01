Mourinho recebe voto de confiança na Roma

JN Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português convenceu os dirigentes e os proprietários de que é o homem certo para o clube, apesar do pior registo nos últimos 43 anos.

A derrota com a Juventus (3-4), depois de ver a Roma desperdiçar uma vantagem de dois golos, deixou José Mourinho furioso e o sentimento estendeu-se à estrutura que gere os destinos do clube.

De acordo com o "Corriere dello Sport", o treinador português teve uma reunião com os dirigentes e os proprietários da Roma, que serviu para discutir o atual momento da equipa, que acumula nove derrotas em 21 jornadas, o pior registo do clube nos últimos 43 anos.

O jornal garante que recebeu um voto de confiança, depois de ter apresentado e explicado os planos que tem para a equipa.

Apesar do sétimo lugar na classificação, os responsáveis da Roma continuam a acreditar que é possível chegar aos quatro primeiros lugares e garantir um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões, o grande objetivo para esta época.

Nesta altura, os romanos têm menos oito pontos em relação à temporada passada, quando o treinador era Paulo Fonseca.