Mourinho recebido com bolas de neve por adeptos noruegueses

Técnico português, da Roma, aproximava-se de um grupo de jovens que o esperavam, mas a brincadeira fê-lo desistir da ideia e seguir diretamente para o autocarro.

A cidade norueguesa de Bodo, por certo, não constará do roteiro de locais a visitar tão cedo por José Mourinho. Ali, esta época, o técnico português já viu a sua Roma perder por uns escandalosos 6-1 diante do Bodo/Glimt, adversário que reencontra, esta quinta-feira (20 horas), nos quartos de final da Liga Conferência.

Como se isso não bastasse, após a conferência de imprensa de lançamento do jogo desta noite, Mourinho foi "atacado" por algumas bolas de neve quando se dirigia a um grupo de adeptos locais, muitos deles jovens e crianças, que o esperavam, presumivelmente, para tentar uma fotografia ou um autógrafo do "Special One".

O treinador da Roma não gostou da brincadeira e assim que se apercebeu das bolas de neve que lhe estavam a ser arremessadas mudou de direção, encaminhando-se de pronto para o autocarro.

Mourinho was on his way to meeting fans in Norway when someone from the crowd threw snow at him making turn away. Ruined it for everyone pic.twitter.com/1y1HzqRHrq - J (@MourinhoPics) April 6, 2022

A disputa segue dentro de momentos, agora nas quatro linhas, entre romanos e uma das sensações da temporada em toda a Europa, o Bodo/Glimt, que já eliminou da Liga Conferência o Celtic e o AZ Alkmaar.