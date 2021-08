Mourinho refresca-se na piscina após treino

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:09 Facebook

O treino desta manhã de quinta-feira da AS Roma foi realizado sob altas temperaturas, devido a uma vaga de calor que está a afetar a capital italiana, e Mourinho teve de arranjar solução para se refrescar após o exercício.

Numa publicação na sua conta de Instagram, José Mourinho destacou a qualidade do treino, referindo que os jogadores exercitaram-se com muita intensidade e focados. No entanto, debaixo de uma temperatura a rondar os 38º, o treinador português utilizou a piscina para se refrescar.

"Menos mal que a piscina nos espera", escreveu o treinador, passando também a imagem da boa disposição dos treinos da equipa.

"Menos mal que a piscina nos espera", escreveu o treinador, passando também a imagem da boa disposição dos treinos da equipa.

A cidade de Roma atravessa esta semana uma vaga de calor, com as temperaturas quase a atingirem os 40º.