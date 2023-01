Mourinho saca empate a ferros em San Siro

Nuno A. Amaral Hoje às 22:40 Facebook

Roma perdia por 2-0 aos 87 minutos, mas conseguiu recuperação incrível.

O Milan teve a vitória na mão no jogo em casa com a Roma, mas não a conseguiu seguras. A três minutos dos 90, os "rossoneri" venciam por 2-0, mas dois lances de bola parada ditaram a recuperação dos romanos, que chegaram à igualdade com golos de Ibañez e Tammy Abraham. Sem José Mourinho no banco, castigado, a equipa da capital italiana somou um ponto que lhe permite manter-se a par da Lazio na quinta posição da Série A. O Milan atrasou-se em relação ao líder Nápoles, que foi a Génova vencer a Sampdoria, por 2-0.

Em Espanha, o grande jogo do dia realizou-se em Madrid, onde o Atlético foi derrotado pelo Barcelona (0-1). Um golo do francês Dembelé, ainda na primeira parte, valeu o triunfo aos "blaugrana", que assim se isolam na frente da Liga, com três pontos de avanço sobre o Real Madrid.

Em Inglaterra, o prato forte dos 32 avos de final da Taça não teve o equilíbrio esperado. Quatro dias depois de ter ganho pela margem mínima em Londres, em jogo da Ptemier League, o Manchester City voltou a encontrar o Chelsea e, desta vez, passou os "blues" a ferro (4-0). Mahrez brilhou com dois golos, mas o argentino Alvarez e Phil Foden também faturaram.

A 17.ª jornada da liga turca teve como prato forte o dérbi de Istambul entre o Fenerbahçe e o Galatasaray, que acabou com uma derrota pesada da equipa treinada por Jorge Jesus (0-3). O "Gala" fez uma exibição de luxo e abriu caminho ao triunfo com um golo do português Sérgio Oliveira, aos 32 minutos. Na segunda parte, Akturkoglu e Mauro Icardi selaram o resultado, que deixa o Fenerbahçe a quatro pontos do rival na luta pelo título.