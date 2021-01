Mourinho segue em frente na Taça de Inglaterra

JN Hoje às 21:50 Facebook

O Tottenham garantiu a presença nos oitavos de final da FA Cup, ao marcar três golos nos últimos minutos do jogo com o Wycombe, do segundo escalão.

O Tottenham continua na luta pela conquista da Taça de Inglaterra, depois de garantir, esta segunda-feira, o apuramento para os oitavos de final com um triunfo por 1-4.

Frente ao Wycombe, do segundo escalão do futebol inglês, a equipa de José Mourinho chegou a estar a perder, mas iniciou a reviravolta no último minuto da primeira parte.

O empate consumado por Lucas durou até aos 86 minutos, altura em que os "spurs" consumaram o domínio de jogo. Winks fez o 1-2, antes de Ndombelé bisar e estabelecer o resultado final.