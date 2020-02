Mourinho sobre derrota: "Foi como ir para uma luta com uma arma sem balas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Leipzig, que os "spurs" perderam (1-0), José Mourinho lamentou a falta de opções na equipa e considerou que a eliminatória ainda está em aberto, apesar do desaire caseiro.

O Tottenham de José Mourinho sofreu uma onda de lesões - Son, com uma fratura no braço, foi a última vítima - que deixou o treinador português praticamente sem opções ofensivas. Facto que, para o Special One, foi o principal culpado pela derrota sofrida esta quarta-feira, em Inglaterra, frente ao Leipzig na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tenho um grupo fantástico que fez o melhor possível

"Vamos ser leais com os rapazes. Eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Sabes quantos treinos fez o Lamela antes do jogo? Zero. Saiu da fisioterapia para o jogo. Esta é a situação da nossa equipa neste momento. Tenho um grupo fantástico que fez o melhor possível. Vês como estamos neste momento. O Leipzig jogou com Schick, Werner e Nkunku. O Nkunku está cansado, entra o Forsberg. O Schick está cansado, entra o Poulsen. Isto é como ir para uma luta com uma arma sem balas. Fizemos tudo o que podíamos. Se tivéssemos feito golo primeiro, tudo seria diferente", começou por dizer, considerando no entanto que a eliminatória ainda está em aberto.

"Sorte em alguns momentos? Não concordo. Acho que temos é um grande guarda-redes. Tivemos as nossas oportunidades e tentámos tudo o que podíamos. O 1-0 não me preocupa, pois é um resultado aberto que podemos dar a volta. O que me preocupa é o número de jogos que temos, face aos jogadores disponíveis. Vamos ter de jogar daqui a dois dias outra vez. O Lucas está morto, o Lo Celso está morto, o Lamela está morto... Estou muito orgulhoso deles, fizeram um trabalho fantástico. Mas por outra perspetiva, preocupa-me esta situação", concluiu o português.