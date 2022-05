Mourinho sonha com Dybala e Liverpool pode "roubar" Gavi

Roma é um dos clubes a pretender contratar o avançado argentino, que termina contrato este verão com a Juventus.

Roma: A saída de Paulo Dybala da Juventus está a motivar uma onda de vários interessados em todo o Mundo e a Roma de José Mourinho não é exceção. Segundo o jornal espanhol "AS", a formação romana sonha com a contratação do argentino, que poderá ter propostas de clubes de maior dimensão, mas a possibilidade de trabalhar com o técnico português poderá ser importante.

Tottenham: ​​​​​​​O extremo croata Ivan Perisic está muito próximo de se juntar ao Tottenham, segundo informa Fabrizio Romano. O futebolista do Inter deverá transferir-se a custo zero e reencontrar-se com Antonio Conte, com quem foi campeão no Inter de Milão.

Liverpool: O médio Gavi é uma das maiores promessas do futebol atual e o Barcelona está a tentar renovar contrato com o jovem espanhol, para segurar ainda mais o jogador e, sobretudo, aumentar a cláusula de rescisão. Esta está fixada nos 50 milhões de euros, valor aliciante para o Liverpool que estará, segundo o jornal Sport, a ponderar "roubar" o jogador ao Barcelona.

Barcelona: ​​​​​​​A ida de Lewandowski para o Barcelona estará cada vez mais possível. O agente Pini Zahavi revelou ao jornal alemão "Bild" que para o avançado polaco o Bayern Munique "é uma história antiga".