Mourinho surpreendido e Bétis, de William, soma três pontos

Nos primeiros jogos do dia da jornada de abertura da Liga Europa 2022/23, a Roma, de José Mourinho, foi surpreendida na visita ao Ludogorets (2-1), enquanto o Bétis, de William Carvalho, venceu na deslocação ao terreno do HJK (0-2). Arsenal triunfou, em Zurique (1-2), com Fábio Vieira no onze.

Após uma primeira parte onde os romanos, com Rui Patrício na baliza, foram a equipa mais perigosa, o primeiro golo da partida surgiu aos 72 minutos pelo jogador da casa, Cauly. A Roma ainda reduziu, por Shomurodov, mas Nonato, aos 88 minutos, sentenciou a derrota da equipa de José Mourinho, ditando um mau começo no Grupo C.

Já o Bétis, com William de início, sofreu, mas venceu o HJK, da Finlândia, num jogo em que dominaram, mas tiveram dificuldades em fazer golo. O primeiro da partida, surgiu ao cair do pano da primeira parte, quando Willian José marcou, de grande penalidade. O brasileiro bisou na segunda parte e deu alguma tranquilidade aos espanhóis, que assim assumem a liderança no Grupo C.

Na Suíça, o Arsenal, com Fábio Vieira a titular, teve uma exibição de claro domínio, mas apenas venceu por 2-1. Marquinhos abriu o marcador, logo aos 16 minutos, mas Krezyu empatou. Na segunda parte o Arsenal voltou a ligar o acelerador e chegou ao golo da vitória, num bom movimento de Nketiah dentro da área.