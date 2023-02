Mourinho surpreendido na Áustria e empate entre Barça e United

Rui Almeida Santos Hoje às 22:12 Facebook

Barcelona e Manchester United empataram 2-2 em Camp Nou, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, enquanto a Roma, de José Mourinho, perdeu na casa do Salzburgo por 1-0. Fábio Silva foi utilizado no pesado desaire do PSV em Sevilha.

No jogo cabeça de cartaz do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, Barcelona e Manchester United empataram a duas bolas no Camp Nou.

Os golos surgiram todos no segundo tempo. Marcos Alonso adiantou os catalães aos 48 minutos, mas Rashford empatou de pronto e um autogolo de Kounde colocou os ingleses na frente do marcador.

À entrada do último quarto de hora, Raphinha repôs a igualdade, ele que seria substituído pouco depois, não escondendo o desagrado com a decisão tomada pelo técnico do Barça, Xavi.

"Entendo muito bem a irritação de Raphinha. Eu também me irritava quando saía, mas tenho de tomar decisões para o bem da equipa. Ele já pediu desculpa, mas não é preciso", relativizou o treinador, que não poupou críticas ao trabalho do árbitro: "Não marcou um penálti do tamanho de uma igreja. Não quero ganhar com batota".

As críticas ao trabalho do italiano Maurizio Mariano também se fizeram ouvir no lado inglês. "Com o resultado em 2-1, o Rashford sofreu uma falta óbvia por trás. É incrível como não foi marcada falta. Era fora da área, mas era cartão vermelho. O árbitro não teve influência apenas este jogo, como na própria eliminatória", reagiu Erik ten Hag, técnico do United.

Na Áustria, a Roma, de José Mourinho, perdeu com o Salzburgo por 1-0, num encontro em que os italianos desperdiçaram diversas ocasiões de golo.

"Dominámos o jogo, foi uma noite muito tranquila para Rui Patrício, mas é preciso marcar. Falhámos algumas oportunidades de forma incrível. Não marcando, corre-se o risco de perder", reagiu o técnico português, após o jogo.

Ajax e Union Berlim não saíram do nulo, em Amesterdão, enquanto os ucranianos do Shakhtar Donetsk levaram de vencida o Rennes por 2-1, numa partida disputada em Varsóvia, na Polónia.

Kryskiv e Bondarenko, este último de grande penalidade, construíram uma vantagem de dois golos para a equipa de leste, que foi encurtada por Toko Ekambi, já no segundo tempo.

Em Sevilha, os locais golearam o PSV, com Fábio Silva a partir do minuto 62, por 3-0. En-Nesyri, na primeira parte, e Ocampos e Gudelj, na segunda, construíram o resultado.

Com um golo apontado por Disasi no tempo de compensação, o Mónaco derrotou o Bayer Leverkusen, por 3-2. Os franceses marcaram primeiro, num autogolo do guardião Hradecky, mas viram os alemães darem a volta no segundo tempo, por Diaby e Wirtz. Aos 74 minutos, Diatta repôs a igualdade, antes de Disasi selar o triunfo dos monegascos.

Quanto à Juventus, empatou a um golo com o Nantes. Vlahovic adiantou os italianos aos 13 minutos, e Blas apontou o 1-1 final aos 60.

O mesmo resultado verificou-se no Sporting-Midtjylland, com Coates, no último lance da partida, a anular a vantagem inicial dos dinamarqueses, consumada com o tento de Ashour.