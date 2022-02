Mourinho terá acusado árbitro de estar ao serviço da Juventus

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português foi, no sábado, novamente expulso após contestar a arbitragem e pode enfrentar um castigo que pode ir de dois a três jogos de suspensão.

O duelo entre a Roma e o Verona ficou marcado por mais uma expulsão de José Mourinho. O treinador português criticou a arbitragem de Luca Pairetto e, segundo a imprensa italiana, as palavras do "Special One" podem custar-lhe um castigo pesado, que pode ir de dois a três jogos.

O jornal italiano "La Stampa", José Mourinho fez a seguinte acusação ao juiz, cujo pai foi condenado no âmbito do escândalo de manipulação de resultados que originou, em 2004/05, a despromoção da Juventus ao segundo escalão.

"Eles mandaram-te para aqui de propósito para prejudicar a Roma. A Juventus mandou-te!", terá dito o treinador português a Luca Pairetto.

Adeptos deixam mensagem

Embora a Roma já não vença há três jogos - diante do Verona recuperou de uma desvantagem de dois golos e acabou por empatar (2-2) - os adeptos continuam a apoiar José Mourinho. O treinador português fez uma publicação nas redes sociais na qual se declarou aos romanos - "Eu amo este povo e vou lutar por ele" - e acabou por levar uma resposta.

PUB

"A nossa fé, a tua mentalidade: tu tens as chaves desta cidade", podia ler-se numa tarja deixada pelos apoiantes numa tarja em Trigoria, no centro de treinos do clube.