Mouscron de Jorge Simão derrota Standard Liège e deixa lugares de descida

O Mouscron, clube orientado pelo português Jorge Simão, recebeu e venceu (1-0) o Standard de Liège, este domingo, em jogo da 29.ª jornada do campeonato belga. .

O conjunto do treinador português beneficiou do autogolo de Hugo Siquet, aos 37 minutos, para garantir os três pontos. O Mouscron soma agora 30 pontos e deixa os lugares de descida, que passam a ser ocupados por Cercle Brugge (29 pontos), que joga ainda hoje no terreno do Genk, e Waasland-Beveren (26)

Xadas, atacante cedido pelo S. C. Braga, integrou o onze, tendo sido substituído aos 66 minutos.



Jorge Simão tornou-se no primeiro treinador da liga belga a vencer, esta época, os dois jogos frente ao Standard de Liège. O resultado do jogo da primeira volta, recorde-se, foi idêntico ao de hoje. O Sint-Truiden também venceu os dois duelos com o Standard de Liège, mas com técnicos distintos: Kevin Muscat na 1.ª volta e Peter Maes na 2.ª.