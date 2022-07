Movimentações em Inglaterra e Barcelona contrata a custo zero

Vários clubes ingleses anunciaram esta segunda-feira contratações, com destaque para João Palhinha.

Fulham: Os londrinos oficializaram na manhã desta segunda-feira a contratação de João Palhinha. O Fulham abre mão de 20 milhões de euros para levar o médio de 26 anos do Sporting, que assinou um contrato válido para as próximas cinco épocas.

Arsenal: Mikel Arteta tem um novo avançado para os próximos cinco anos. Gabriel Jesus é a mais recente contratação dos "gunners", proveniente do Manchester City a troco de 52 milhões de euros.

Manchester City: Pep Guardiola queria um médio e foi ao Leeds contratá-lo. Kalvin Phillips é o novo reforço do Manchester City para reforçar o meio campo e o Leeds vai receber 48 milhões de euros pelo futebolista inglês.

Manchester United: Christian Eriksen está muito perto de assinar contrato com os "red devils". O The Athletic avança esta segunda-feira que o médio dinamarquês irá reforçar o plantel orientado por Erik ten Hag a custo zero, depois de ter terminado o vínculo com o Brentford, e assinará um contrato de três temporadas. O defesa Tyrell Malacia será outra contratação para o emblema e já esteve presente no centro de treinos de Carrington, para terminar os exames médicos. O ex-Feyenoord deverá custar cerca de 15 milhões de euros ao Manchester United.

Barcelona: De campeão em Itália pelo AC Milan para o Camp Nou: Franck Kessié é o novo jogador do Barcelona, tendo-se transferido para o clube "culé" a custo zero. A transferência já estava praticamente alinhavada há vários meses mas só agora foi oficial, dado o término do contrato do jogador costa-marfinense. Xavi recebe assim um reforço para o meio campo numa altura em que a saída de Frenkie de Jong é cada vez mais provável.

PSG: ​​​​​​​Depois de confirmar a saída de Mauricio Pochettino do comando técnico do clube, o PSG irá apresentar na terça-feira Christophe Galtier como o novo treinador. A conferência de imprensa está marcada para o início da tarde.

Oliveirense: O defesa Pedro Marques é a mais recente contratação do Oliveirense. O futebolista de 24 anos representou o Torreense na época passada e vai agora reforçar o eixo defensivo da formação orientada por Fábio Pereira.

Vilafranquense: O guarda-redes Pedro Trigueira é reforço do Vilafranquense. Aos 34 anos, deixa o Tondela após duas épocas ao serviço da equipa beirã, que na época passada desceu de divisão.