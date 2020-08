Movimento "Servir o Benfica" apresenta candidatura à presidência

JN Hoje às 21:01 Facebook

O movimento "Servir o Benfica" apresentou esta segunda-feira a candidatura às eleições para a presidência do Benfica, encabeçada por Francisco Benitez.

"Num clube como o nosso, os rostos contam, mas os projetos e como os concretizar são bem mais importantes. Por isso, desde o dia 4 de julho que todos os dias às 19.04 horas publicámos um vídeo com uma questão que tem uma resposta no programa eleitoral que este movimento sujeitará ao vosso julgamento e validação", começou por referir o movimento num comunicado partilhado nas redes sociais.

O "Servir o Benfica" divulgou também os membros que integram as três listas que estarão a sufrágio (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) em outubro de 2020. "Amanhã [terça-feira] publicaremos as respostas a cada uma das 30 perguntas cujas respostas fazem parte do nosso programa. Programa que consideramos exigente e ambicioso, em linha com a História secular do Sport Lisboa e Benfica", acrescenta a missiva.

"Infelizmente, os resultados desportivos ficaram aquém daqueles que são os nossos pergaminhos, mas não foi pelos mesmos que este movimento decidiu avançar com uma candidatura. Avançámos, como sempre dissemos, independentemente do resultado final desta época, porque há três pilares que consideramos fundamentais na vida da nossa amada instituição que neste momento estão bastante longe daquilo que devem ser: Tradição democrática, Transparência e Ambição Desportiva. Dignificar os órgãos sociais é ter a ousadia e coragem de apresentar em simultâneo os líderes do movimento a cada órgão e as suas ideias para o desempenho das funções a que pelo movimento se candidatam", finaliza o movimento "Servir o Benfica".

Francisco Benitez apresentou-se aos sócios do clube da Luz num vídeo publicado nas redes sociais. "A esmagadora maioria dos benfiquistas não me conhece, não sou notável nem famoso. Tenho 56 anos e sou sócio há 56 anos. Fui ainda atleta do clube de râguebi e sou licenciado em marketing. Hoje assumo-me como empresário. A credibilidade e a transparência têm de existir. Esta candidatura é um passo natural", referiu o candidato à presidência das águias.