Movimento "Servir o Benfica" lança 10 perguntas para Rui Costa

O presidente do Benfica, Rui Costa, vai dar uma entrevista, esta quarta-feira, à BTV, e o Movimento "Servir o Benfica", do qual faz parte o antigo candidato à presidência Francisco Benitez, lançou 10 questões que gostavam de ver respondidas.

Numa altura sensível na realidade do Benfica, Francisco Benitez pretende que sejam esclarecidas algumas matérias que considera serem pertinentes como, por exemplo, o nome da empresa que "está a realizar a auditoria forense" anunciada por Rui Costa, na reta final da campanha eleitoral para a presidência do clube.

O movimento Servir o Benfica também pretende saber o período temporal que essa auditoria se vai focar, além de questionar o atual presidente sobre "a data prevista para a apresentação dos resultados".

Além disso, Francisco Benitez, que foi opositor de Rui Costa nas últimas eleições, também faz outras questões: "Qual o motivo pelo qual Domingos Soares Oliveira não é afastado da Benfica SAD, sendo arguido em processo que envolve essa Sociedade Anónima?". E ainda: "Qual a situação laboral do administrador Miguel Moreira se o mesmo não for reconduzido para o Conselho de Administração da Benfica SAD?"

Todas estas questões surgem numa altura em que o Benfica se encontra no terceiro lugar do campeonato, a sete pontos da liderança e a SAD pressionada por causa dos processos que envolvem o anterior presidente, Luís Filipe Vieira. Esta quarta-feira, a partir das 22 horas, Rui Costa vai dar uma entrevista à BTV sobre o atual momento do clube.

Veja a lista de 10 perguntas apresentadas pelo Movimento "Servir o Benfica"

1 º - Qual a empresa que está a realizar a auditoria forense anunciada pelo, na altura, candidato Rui Costa, em Outubro de 2021?



2 º - Qual o âmbito da referida auditoria? Benfica Clube, Benfica SAD, Grupo empresarial do Sport Lisboa e Benfica, incluindo o Clube?



3 º - Qual o espaço temporal que está a ser alvo de auditoria?



4 º - Qual a data prevista para a apresentação dos resultados da auditoria?



5 º - Qual a data prevista para a divulgação da primeira proposta de Estatutos elaborada pela Comissão criada para o efeito e qual a data prevista para a conclusão do processo de revisão estatutária?

6 º - Qual o motivo pelo qual Domingos Soares Oliveira não é afastado da Benfica SAD, sendo arguido em processo que envolve essa Sociedade Anónima?



7 º - Qual a situação laboral do administrador Miguel Moreira se o mesmo não for reconduzido para o Conselho de Administração da Benfica SAD?



8 º - Qual a relação entre o Clube (ou qualquer empresa do grupo Sport Lisboa e Benfica) e os senhores Pedro Guerra e Carlos Janela?



9 º - Qual a proposta defendida pelo Sport Lisboa e Benfica relativamente à centralização dos direitos televisivos?



10 º - Qual a posição do Sport Lisboa e Benfica relativamente à arbitragem, nomeadamente:

- Publicação do registo de áudio entre árbitros de campo e VAR;

- Tecnologia utilizada pelo VAR para a validação da linha de fora-de-jogo;

- Relatórios de avaliação, quer dos árbitros quer do VAR, serem do conhecimento público?