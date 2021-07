Equipa da "Champions" do ciclismo confirma presença na Volta a Portugal

Teixeira Correia Hoje às 13:53 Facebook

A Movistar, formação espanhola do World Tour e a melhor equipa do mundo entre 2013 e 2016, vai marcar presença na 82.ª Volta a Portugal em bicicleta, que estará na estrada entre os próximos dias 4 e 15 de agosto.

A confirmação da presença da equipa foi feita ao JN pelo diretor desportivo da Movistar, José Luís Jaimera: "Vamos estar na Portuguesa, onde estarei como o responsável da equipa, cujo escalonamento ainda não está totalmente decidido", justificou.

A equipa da telefónica espanhola conta com o português Nelson Oliveira e já adicionou ao calendário a presença na Volta a Portugal, estando disponível no site oficial da Movistar.

Na equipa, com sede em Navarra, já correram mais quatro portugueses: Orlando Rodrigues, Cândido Barbosa, Rui Costa e Nuno Bico. Em 2013 quando corria pela Movistar, Rui Costa sagrou-se Campeão do Mundo de Fundo, em Florença (Itália).

A estrutura que suporta a equipa é a Abarca Sport e foi fundada em setembro de 1979, por um antigo corredor do Futebol Clube do Porto, José Miguel Echevarri e já teve diversas denominações: Reynolds (1980 a 1989), Banesto (1990 a 2000), iBanesto.com (2001 a 2003), Illes Baleares/Banesto (2004), Illes Baleares (2005), Caisse d"Epargne/ Illes Baleares (2006), Caisse d"Epargne (2007 a 2010) e Movistar (desde 2011).

A primeira vitória da estrutura espanhola em Portugal ocorreu no ano de 1996, quando Miguel Indurain venceu a Volta ao Alentejo. Curiosamente a última presença em terras lusas aconteceu em 2017, também na "Alentejana" concluindo com a vitória do seu corredor Carlos Barbero que rompeu com a tradição da prova, a única no mundo de nível internacional, que durante 34 anos teve um vencedor em cada edição.

Além de Nelson Oliveira, a Movistar conta nas suas fileiras com o colombiano Miguel Angel Lopez, os espanhóis Alejandro Valverde e Enric Mas (os três, de momento a competir na Volta a França), Marc Soler (que abandonou o Tour após queda), Carlos Verona, Ivan Garcia Cortina ou o campeão porto-riquenho Abner Gonzalez. Um esquadrão formado por 29 corredores, onde oito dos nove elementos do "staff" diretivo em corrida são espanhóis e antigos corredores da equipa, apesar das diversas denominações, mas sempre a responsabilidade da Abarca Sport.