Moyuka Uchijima conquista ITF W25 Porto II

A tenista japonesa foi a vencedora da segunda prova do torneio que decorreu no Porto até este domingo.

Moyuka Uchijima, de 20 anos, foi a grande vencedora do ITF W25 Porto II, que terminou este domingo no Complexo do Monte Aventino.

Na final do torneio, a jovem tenista japonesa não sentiu grandes dificuldades e derrotou a francesa Leolia Jeanjean pelos parciais de 6-3 e 6-1, ao cabo de 1 hora e 26 minutos. Uchijima ainda chegou a estar em desvantagem no primeiro set, mas um contra-break a impedir o 2-4 embalou-a para a vitória.

O segundo parcial foi bem mais desequilibrado e o resultado final ficou definido rapidamente.

No final, Vasco Costa, líder máximo da Federação Portuguesa de Ténis, entregou a Uchijima o prémio de campeã, enquanto Leolia Jeanjean recebeu o troféu de finalista das mãos do Presidente da Associação de Ténis do Porto, Paes de Faria.