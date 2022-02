Moyuka Uchijima e Leolie Jeanjean lutam por título

JN Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A japonesa Moyuka Uchijima e a francesa Leolie Jeanjean conseguiram, este sábado, o apuramento para a final do ITF W25 Porto II, prova que termina este domingo nos courts cobertos do Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Na primeira meia-final, Uchijima, 16 anos mais nova do que a adversária, a luxemburguesa Mandy Minella, entrou determinada e foi bem sucedida no duelo, particularmente no primeiro set que fechou por 6-2. Na segunda partida, a ganhar por 4-1, viu uma reação de Minella que conseguiu empatar o encontro a 4 jogos mas não foi capaz de virar o resultado, com a japonesa a encerrar o embate por 6-4.

Já Leolie Jeanjean continuou a caminhada vitoriosa na cidade invicta e, este sábado, voltou a vencer (6-4 e 6-1) diante da checa Monika Kilnarova.

Em duplas, a grega ​Valentini Grammatikopoulou e a holandesa Quirine Lemoine voltaram a ser bem sucedidas como dupla no ITF W25 Porto II, depois do título conquistado na semana passada exatamente no mesmo local. No derradeiro encontro, levaram a melhor sobre a indiana Prarthana Thombare e a húngara Adrienn Nagy, com triunfos por 6-2 e 6-0.