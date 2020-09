Mudança de Gonçalo Paciência para o Schalke 04 em dia movimentado

JN Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A cedência de Gonçalo Paciência pelo Eintracht Frankfurt ao Schalke 04 é uma das novidades de um dia algo movimentado no que ao mercado de transferências diz respeito.

Schalke 04: O internacional português Gonçalo Paciência foi emprestado pelo Eintracht Frankfurt, por uma temporada, com opção de compra. O avançado mostrou-se ansioso por se estrear pelo Schalke 04. "Mal posso esperar para finalmente entrar em campo. As conversas com o Jochen Schneider e o David Wagner foram ótimas, ambos me convenceram totalmente", afirmou Gonçalo Paciência. O jogador português, de 26 anos, transferiu-se para a Alemanha no verão de 2018, após ter-se sagrado campeão nacional pelo F. C. Porto, equipa pela qual fez toda a formação. Pelos dragões foi emprestado à Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal.

Barcelona: O bósnio Miralem Pjanic, apresentado como reforço dos catalães, afirmou que assinou contrato devido à "grandeza" do clube e por estar a precisar de um novo desafio, após ter vencido tudo na Juventus. "Um jogador de futebol precisa sempre de novos desafios e, depois de vencer tudo em Itália, jogar no FC Barcelona é um sonho. Aliás, sempre foi o mesmo sonho. Só poderia sair da Juventus para vir para um clube como este", disse o médio, de 30 anos.

Tondela: O avançado espanhol Mario González, de 24 anos, é o mais recente reforço dos beirões para a época 2020/21, cedido pelo Villarreal. O jogador mostrou-se otimista com a nova etapa na carreira. "Estou muito feliz por estar aqui. Tondela é um bom clube, é um bom passo para a minha carreira e venho com ganas para ajudar e ser útil. Mais importantes que os objetivos pessoais são, sem dúvida, os coletivos. Vamos fazer uma boa época", afirmou em declarações ao site oficial.

Em sentido inverso, o defesa espanhol Manu Sánchez e os beirões acordaram a rescisão do contrato entre ambos. "A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Manu Sánchez com vista à rescisão do contrato que ligava ambas as partes", avança o clube no site oficial. O lateral direito, de 24 anos, chegou aos tondelenses na época passada, proveniente do Sevilha B, onde esteve por empréstimo do Cádiz, e assinou com o Tondela até ao final da temporada de 2021/22.

West Brom: O defesa sérvio Branislav Ivanovic vai regressar à liga inglesa, desta vez para representar o clube inglês, tendo assinado um contrato de um ano com o emblema recém-promovido ao principal escalão. O central de 36 anos, que estava livre depois de ter terminado a ligação ao Zenit São Petersburgo, passou nove temporadas no Chelsea, entre 2008 e 2017, e ao serviço dos "blues" conquistou três Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e três taças de Inglaterra. Ivanovic, que tem o recorde de internacionalizações pela Sérvia (105 jogos), vai utilizar a camisola número 20. Na carreira, o defesa passou também pelo Lokomotiv Moscovo e OFK Belgrado.

Arsenal: O avançado internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang renovou contrato com o "gunners" por mais três temporadas, até 2024. Aubameyang, que estava ligado ao Arsenal até 2021, está a iniciar a quarta temporada no emblema de Londres, depois de ter sido contratado aos alemães do Borussia Dortmund, em janeiro de 2018, por 64 milhões de euros.