Mudança de Porro para o Tottenham pode ter ficado comprometida

Dada como certa há poucos dias, a transferência de Pedro Porro para o Tottenham poderá não se concretizar, revela um jornalista do sítio "The Athletic".

O negócio entre Sporting e Tottenham por Pedro Porro terá caído por terra. A informação é avançada pelo jornalista do "The Athletic", David Ornstein, que fala num alegado incumprimento por parte dos leões relativamente a alguns pormenores do acordo, sem os especificar.

A mesma fonte acrescenta que a expectativa do lateral direito espanhol, de 23 anos, passava por deixar Alvalade após a final da Taça da Liga, pelo que o presumível desabar das negociações o terá deixado algo incomodado.

A transferência de Porro para o Tottenham foi dada como fechada na véspera da decisão da Taça da Liga, após os "spurs" terem aceitado bater os 45 milhões de euros inscritos na cláusula de rescisão do contrato do internacional espanhol.