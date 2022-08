Mudança de Raphinha para o Barcelona ainda incomoda o dono do Leeds

JN Hoje às 13:15 Facebook

O dono do Leeds confirmou que tinha fechado acordo com o Chelsea para a transferência de Raphinha, mas "influências de Barcelona" levaram-no a ter de desfazer o negócio. "Foi uma falta de respeito e não é a maneira correta de agir", criticou Andrea Radrizzani, ao sítio "The Athletic".

Foi uma das transferências que mais tinta fez correr este mercado e, a avaliar pelas palavras do dono do Leeds, ainda não foi muito bem digerida por todas as partes. Raphinha deixou o clube inglês para reforçar o Barcelona, a troco de 58 milhões de euros, mas o destino do antigo jogador de Sporting e Vitória de Guimarães não era para ser a Catalunha.

"Fizemos o acordo com o Chelsea, mas, infelizmente, influências de Barcelona convenceram o jogador a esperar até encontrarem uma solução (para o contratar). Isso mostra o poder que os jogadores e os seus agentes têm no sistema", revelou Andrea Radrizzani, dono do Leeds, visivelmente incomodado com o rumo que o negócio tomou.

"Quando dou a minha palavra, ela vale. Fiquei com vergonha por ter ido falar com Todd Boehly (dono do Chelsea) para mudar de posição. Foi uma falta de respeito e não é a maneira correta de agir", confessou o dirigente.