Mudança forçada e defesa em alerta

Morato faz de Otamendi frente ao Portimonense e Bah continua em dúvida. António Silva e Grimaldo à bica.

Com a meta do título cada vez mais perto, Roger Schmidt é forçado a introduzir alterações na defesa, na antepenúltima batalha da temporada, este sábado (18 horas), frente ao Portimonense. O técnico tem ainda de gerir recursos, mesmo em campo, já que quase meio setor está em risco para o dérbi de Alvalade.

Na primeira das três finais, diante do Portimonense, o treinador alemão vai chamar novamente Morato para o lugar de Otamendi, castigado. O defesa brasileiro tem sido o eleito para assumir o papel nas ausências, raras, do companheiro (Inter de Milão e Santa Clara) e vai continuar a desempenhar a função. Nessas ocasiões, a formação encarnada não se deu bem com o Inter na Luz (0-2), mas venceu o Santa Clara (0-3), nos Açores.