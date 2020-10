Mudanças à vista na SAD do V. Guimarães

Hoje às 09:39 Facebook

Clube está na iminência de recuperar a maioria da sociedade desportiva. Operação pode ascender a 6,5 milhões de euros.

Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, está a liderar um processo de compra das ações da SAD vitoriana ao investidor Mário Ferreira, o que vai permitir ao clube voltar a ter a maioria do capital social da sociedade. Neste momento, o empresário português radicado na África do Sul detém 56,4% da SAD, percentagem que está em vias de passar para as mãos do clube. O montante desta operação poderá ascender aos 6,5 milhões de euros.

De acordo com os estatutos, apesar de Mário Ferreira ser o principal acionista, a gestão da SAD é feita pelo clube o que tem afastado, nos últimos tempos, a entrada de investidores externos e a consequente entrada de capital. Foi este o motivo que levou à saída do anterior presidente Júlio Mendes. "Os sócios querem manter o modelo atual da SAD, condenando-a à estagnação. Este modelo não oferece condições mínimas de investimento", adiantou, em 2019, o antecessor de Pinto de Lisboa, antes de bater com a porta.

Se Pinto Lisboa colocar nas mãos do clube a maioria do capital social da SAD, o Vitória de Guimarães terá assim a oportunidade de definir um novo rumo, abrindo portas ao investimento externo.