V. Guimarães: mudanças em curso mas sem pressas

Previstas mexidas nos cargos de diretor geral e team manager. Abdicar da equipa de sub-23 está em cima da mesa

Avaliar para trabalhar. Serão estes os dois primeiros passos de António Miguel Cardoso, após tomar posse como presidente do clube e da SAD para o próximo triénio. A cerimónia ainda não está agendada, mas será para breve, dado que é intenção do novo líder dos minhotos começar a trabalhar já na próxima época.

Com o objetivo de reduzir a massa salarial em vários departamentos, abdicar da equipa de sub-23 está em cima da mesa, embora ainda esteja pendente de uma avaliação dos acordos celebrados com a Federação Portuguesa de Futebol, organizadora do evento. A formação também sofrerá várias mudanças.