Mudanças espelham instabilidade do F. C. Porto

Conceição mexeu sempre na equipa desde a derrota em Vila do Conde. Falta de onze-base reflete o mau momento.

Os resultados do início de época dos dragões estão longe de corresponder às expectativas e uma das razões que podem justificar o mau momento da equipa de Sérgio Conceição tem a ver com as sucessivas mexidas que o técnico tem feito no onze inicial. À procura de soluções para o baixo rendimento individual e coletivo, Conceição ainda não conseguiu encontrar uma equipa-tipo e a instabilidade nas opções reflete-se em campo. Desde a derrota em Vila do Conde, o técnico azul e branco nunca repetiu um onze, com alterações mais ou menos profundas de jogo para jogo.

Após o desaire com o Rio Ave, Conceição mexeu cinco peças na partida com o Gil Vicente: saíram João Mário, Marcano, Zaidu, Bruno Costa e Evanilson, entraram David Carmo, Wendell, Eustaquio, Galeno e Toni Martínez.