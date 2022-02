S. C. Braga: mudanças na equipa abrem espaço a novos protagonistas na Liga Europa

João Faria, em Chisinau Hoje às 09:55 Facebook

Com a saída no mercado de inverno de Galeno e de Mario González, restam três jogadores no plantel arsenalista que, nesta época, já marcaram golos nas provas europeias. No play-off com o Sheriff, Vitinha e Abel Ruiz são dois dos candidatos a quebrar o jejum internacional na concretização, mas a maior esperança é que a veia goleadora de Ricardo Horta volte a funcionar

Novos protagonistas à vista no Sporting de Braga, para a disputa do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, cuja primeira se disputa nesta quinta-feira (17.45 horas, SportTV1), em Tiraspol, Moldávia, frente ao Sheriff, equipa repescada da Champions.

Sobretudo a saída de Galeno, que marcou 50% dos golos do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa e entretanto foi transferido para o F.C. Porto, abre espaço ao aparecimento de novos protagonistas, mas também Mario González, que marcara um golo, foi emprestado ao Tenerife. Restam Ricardo Horta (três golos nesta temporada na UEFA), Al Musrati e Iuri Medeiros, que assinaram um golo cada, nos primeiros seis jogos de 2021/22.