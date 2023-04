Mudar as cores dos calções das jogadoras divide opiniões

Recentemente, a Federação Inglesa de Futebol trocou a cor dos calções da seleção feminina do branco para o azul para evitar as preocupações das atletas relativamente à menstruação. E se fosse em Portugal? Quais são as opiniões?

A Federação Inglesa de Futebol trocou a cor dos calções da seleção feminina, de branco para azul, devido à menstruação das jogadoras. Em Inglaterra, clubes como o Manchester City e West Brom fizeram o mesmo. O JN falou com duas jogadoras para perceber se esta medida devia ser adotada em Portugal. A conclusão foi que as opiniões dividem-se, mas as preocupações com a menstruação são as mesmas.

"Acho que é uma boa iniciativa e é algo que preocupa as jogadoras caso tenham calções brancos, uma vez que se acontecer algum tipo de corrimento menstrual pode notar-se. Penso que em Portugal, se houvesse essa possibilidade, devia-se trocar a cor dos calções", começou por dizer, ao JN, Maria Rodrigues, médio do Lank Vilaverdense.