Mudou aos quatro e acabou aos...13: Ajax cilindra Venlo

É escusado chamar-lhe uma goleada "das antigas", até porque aconteceu este sábado, no principal escalão do futebol holandês.

Em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato de futebol da Holanda, o Ajax foi ao terreno do Venlo vencer por 13-0. Ao intervalo, o marcador assinalava 4-0, mas nada fazia prever que se ia assistir a uma goleada histórica.

Só o avançado Lassina Traoré marcou cinco (aos 17, 32, 54, 65 e 87 minutos) e fez três assistências, tornando-se MVP da partida. Tal como Ekkelenkamp (12 e 57m), também Klaas-Jan Huntelaar apontou dois (74 e 76m), o primeiro deles de grande penalidade, sendo que Lisandro Martínez (78m), Dusan Tadic (44m), Antony (55m) e Daley Blind (59m) também faturaram. O antigo jogador do Sporting, Zakaria Labyad saltou do banco aos 70 minutos e fez duas assistências (78 e 87m).

O Ajax marcou mais golos neste jogo do que cada uma das equipas do campeonato holandês no total das cinco jornadas anteriores. A própria equipa de Amesterdão tinha, à partida para este jogo, apenas 11 golos marcados.

Refira-se que a partir do minuto 52, o Venlo jogou reduzido a 10 unidades devido à expulsão, com vermelho direto, de Christian Kum.