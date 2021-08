Muitas favas e poucos brindes no caminho do trio português

Miguel Pataco Ontem às 23:37 Facebook

Benfica teve de sofrer para segurar o nulo nos Países Baixos, mas junta-se a Sporting e F. C. Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Desde 2017/18 que o futebol nacional não garantia três vagas na principal prova por clubes da UEFA.

Quatro anos depois, Portugal volta a ter três representantes na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de o Benfica ter conseguido, com muito sofrimento à mistura, sobreviver à batalha de Eindhoven e juntar-se a Sporting e F. C. Porto na principal montra do futebol europeu. E sejam quais forem os resultados na prova, os três grandes já garantiram, cada um, um encaixe mínimo de 37 milhões de euros, uma autêntica fortuna num momento em que os clubes ainda lidam com os impactos da pandemia de covid-19.

O campeão nacional Sporting e o vice F. C. Porto já tinham os respetivos lugares reservados no sorteio que se realiza amanhã, em Istambul (Turquia), a partir das 17 horas portuguesas, tendo agora a companhia do Benfica, que teve de ultrapassar duas eliminatórias (Spartak de Moscovo e PSV) para garantir um dos principais objetivos de 2021/22.

Como detentores do título nacional, os leões entram diretamente no Pote 1 do sorteio, reservado aos campeões nacionais das federações mais bem colocadas no ranking e aos vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa da época passada. Já dragões e águias ficam no Pote 3 e o trio dificilmente se livrará de ficar inserido em grupos altamente desafiantes, sobretudo por causa da constituição do Pote 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilha e Borussia Dortmund.

Cada um dos portugueses terá pela frente um destes tubarões - Sevilha e Dortmund são, na teoria, os mais acessíveis -, sendo que F. C. Porto e Benfica ainda têm de "rezar" para fugir a alguns gigantes do Pote 1 que, curiosamente, tem mais "escolha" que o Pote 2. Bayern de Munique, Manchester City, Atlético de Madrid e Chelsea são as favas a evitar, com Villarreal, Inter de Milão e Lille a serem os brindes possíveis, tendo em conta, claro, que estamos a falar da Liga dos Campeões.

Atendendo a que equipas do mesmo país não se podem defrontar na fase de grupos, o Sporting sabe que só tem seis adversários possíveis no Pote 3, com algumas armadilhas pelo meio - Ajax, Leipzig ou Atalanta -, esperando pelos jogos de hoje para saber se Shakhtar e Salzburgo também estarão neste lote. Para não variar, não faltam adversários de respeito no Pote 4, como Milan e Wolfsburgo, sendo que Brugge, Young Boys, Malmo e Dínamo Zagreb ou Sheriff são os rivais mais desejados. Agora, que rolem as bolas da sorte lusa