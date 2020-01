Muitas movimentações no último dia de transferências

Ontem às 22:35 Facebook

Um pouco por toda a Europa, o último dia de marcado de inverno está a ser muito agitado no que a transferências de jogadores diz respeito. Os espanhóis do Barcelona estiveram muito produtivos na contratação de novos talentos, como demonstram o investimento no português Trincão e no brasileiro Matheus Fernandes.

Depois do anúncio da contratação do português Francisco Trincão ao Sp. Braga, por 31 milhões de euros, os blaugrana revelaram ter adquirido o passe do médio brasileiro Matheus Fernandes, de 21 anos, por cinco épocas, contratado ao Palmeiras, por sete milhões de euros, mais três em objetivos. Tal como Trincão, o jogador brasileiro só vai fazer parte do plantel em julho e ficará com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.

Arsenal: O internacional português Cedric Soares vai alinhar até ao final da temporada nos "gunners", por empréstimo do Southampton. O campeão da Europa, de 28 anos, chega ao Arsenal, décimo classificado da Premier League, após cinco temporadas nos "saints", que já o tinham cedido, em 2018/19, ao Inter Milão.

Dortmund: Os germânicos chegaram a acordo com a Juventus para o empréstimo do alemão de ascendência turca Emre Can até final da temporada. O Borussia Dortmund não divulgou os valores envolvidos no negócio, mas a Juventus revelou a existência de uma cláusula de compra obrigatória no valor de 25 milhões de euros. Can, que vai jogar ao lado do português Raphael Guerreiro, representou o Bayern de Munique, onde fez a formação, o Bayer Leverkusen, o Liverpool e a Juventus.

Leipzig: O líder da Liga alemã, anunciou no site oficial que assegurou o empréstimo do lateral esquerdo espanhol Angeliño até ao final da temporada, proveniente dos ingleses do Manchester City. Angeliño, nome pelo qual é conhecido, visto que o verdadeiro nome é José Ángel Esmorís Tasende, foi poucas vezes utilizado por Pep Guardiola, cujas primeiras opções têm recaído no francês Benjamin Mendy e no ucraniano Zinchenko.

Lyon: O médio brasileiro Camilo Reijers de Oliveira foi contratado pelo emblema francês até 2024, numa transferência que custou dois milhões de euros ao atual quinto classificado da Liga francesa. O acordo prevê ainda que 20% de uma futura venda vá para o Ponte Preta, clube da Série B do campeonato brasileiro que o formou e pelo qual alinhou nas últimas duas temporadas.

Rennes: O terceiro classificado da Liga francesa contratou Steven Nzonzi, que chega por empréstimo dos italianos da AS Roma até ao final da época, com mais uma temporada de opção. Campeão do Mundo pela seleção francesa em 2018, Nzonzi estava emprestado aos turcos do Galatasaray desde o início da época, mas o clube antecipou o fim do empréstimo do jogador.

Mónaco: O português Gil Dias vai jogar no Granada por empréstimo do emblema do principado, ficando os espanhóis com opção de compra no final da temporada. Pelo Mónaco, o extremo luso, de 23 anos, fez apenas 16 jogos na primeira metade da época e no clube andaluz, atual 11.º classificado da Liga espanhola, vai encontrar os compatriotas Rui Silva e Domingos Duarte. Contratado pelos monegascos na temporada 2014/2015, Gil Dias nunca se conseguiu impor na equipa do sul de França, tendo sido emprestado ao Varzim (2016/17), Fiorentina (2017-18) e Nottingham Forest e Olympiacos (2018/19).

AC Milan: Os rossonero anunciaram a contratação do belga Alexis Saelemaekers, de 20 anos, por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, e o regresso do uruguaio Diego Laxalt, que estava cedido ao Torino. O belga, que pode atuar na ala direita da defesa ou do meio campo, chega do Anderlecht, clube que o formou e pelo qual disputou 57 jogos nos últimos dois anos, anotando dois golos, e torna-se agora companheiro de balneário do português Rafael Leão.

Rangers: O médio romeno Ianis Hagi, filho da antiga estrela de futebol Gheorghe Hagi, é reforço dos até final da época, anunciou o adversário do Sp. Braga na Liga Europa. O internacional romeno, de 21 anos, chega ao Rangers por empréstimo dos belgas do Genk, mas com opção de compra.

Besiktas: O avançado ganês Kevin-Prince Boateng vai representar o clube turco, depois de ter atuado na Fiorentina na primeira metade da época. O Besiktas, no qual atua o português Pedro Rebocho, é o 13.º clube da carreira do jogador, de 32 anos, que em Itália disputou somente 15 partidas esta época, tendo apontado um golo.

Botafogo: O médio japonês Keisuke Honda vai jogar no Botafogo, após uma passagem fugaz pelos holandeses do Vitesse, informou esta sexta-feira o clube da primeira divisão brasileira. A equipa do Rio de Janeiro anunciou a contratação do experiente médio, de 33 anos, através das redes sociais.