Muitas mudanças na defesa fazem abanar o Sporting

André Bucho Hoje às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Amorim ainda não repetiu a linha defensiva em 2022. Leão sofre 15 golos nos últimos dez jogos.

Se o arranque da temporada foi dos melhores da história para o Sporting em termos defensivos, a passagem para o ano de 2022 não tem sido feliz para o leão nesse capítulo. Nas dez partidas já disputadas neste ano civil, apenas em três as redes leoninas ficaram sem abanar. Nos outros sete encontros, o conjunto de Alvalade totaliza 15 tentos encaixados, com destaque para os cinco frente ao Manchester City.

Defensivamente, o Sporting tem tido dificuldades em manter a consistência e, olhando para as escolhas, percebe-se também que, entre lesões, suspensões e viagens de jogadores para representar as seleções nacionais, Rúben Amorim tem sido forçado a mexer de jogo para jogo. O técnico de 37 anos, aliás, não repetiu escolhas em encontros consecutivos em 2022, tendo sempre realizado alterações de um jogo para o outro nos cinco homens da linha mais recuada. Este registo terá, obrigatoriamente continuidade para o encontro com o Estoril (domingo, 18 horas, Sport TV), já que, face aos castigos após o clássico com o F. C. Porto, Amorim não terá à disposição Coates e Matheus Reis, ambos titulares no jogo frente ao campeão inglês.