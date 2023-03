Muitas novidades na primeira convocatória de Roberto Martínez por Portugal

Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira os 26 convocados para os jogos contra o Liechtenstein e Luxemburgo.

Lista de convocados: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Guerreiro, Rúben Dias, Bruno Fernandes, João Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, Bernardo, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão

É conhecida a primeira convocatória de Roberto Martínez por Portugal. O espanhol deu a conhecer várias novidades, como as convocatórias de Diogo Leite e Gonçalo Inácio e a seleção de seis defesas centrais, indicação de que poderá jogar num sistema com três defesas, algo diferente daquilo que Portugal estava habituado com Fernando Santos.

Outros destaques passam pela convocatória de Cristiano Ronaldo, uma das dúvidas para as escolhas do novo selecionador. De resto, não se confirmaram as opções de Nuno Santos ou Galeno, apontados à seleção nacional durante as últimas semanas.

Portugal defronta o Liechtenstein e Luxemburgo a 23 e 26 de março, respetivamente, em jogos de qualificação para o Euro 2024. Esta é a primeira convocatória de Roberto Martínez, desde que foi contratado para selecionador nacional.